Смартфон Moto Edge 2024 оценен в 550 долларов

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, которая получила не только топовую начинку, но и корпус из магниево-алюминиевого сплава с карбоновыми вставками.

Новинку оснастили 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 185H с тактовой частотой до 5,1 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop с 12 ГБ GDDR6, до 96 ГБ оперативной памяти DDR5, двумя слотами для твердотельных накопителей M.2 NVMe PCIe Gen4, 18-дюймовым экраном Mini LED с разрешением 3840:2400 точек и кадровой частотой 120 Гц, IPS-версией с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц, а также Full HD/165 Гц, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, интерфейсами Thunderbolt 4 (USB-C), USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 2 и HDMI 2.1, портом Ethernet 2,5 Гбит/с, батареей ёмкостью 99,9 Втч и предустановленной ОС Windows 11 Pro или Windows 11 Home. Цены и дата начала продаж пока не объявлены.

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