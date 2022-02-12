Смартфон Moto Edge 30 Pro получит стилус

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился подробностями о смартфоне Moto Edge 30 Pro, который станет глобальной версией выпущенного в Китае Moto Edge X30. В отличие от китайской версии, новинка получит стилус и чехол с вырезом, на котором будет отображаться различная информация. По сути, чехол будет выполнять роль Always-On Display. Остальные характеристики останутся без изменений.

Напомним, что Moto Edge X30 оснащается топовой платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, 60-Мп селфи-камерой, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 68 Вт и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MYUI 3.0.