Смартфон Moto G Power 2022 выходит в продажу

Компания Motorola начала прием предзаказов на смартфон Moto G Power 2022, который был представлен еще в ноябре 2021 года. Новинка оценена в 200 долларов за вариант с 64 ГБ флеш-памяти и 250 долларов за 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G37, 4 ГБ оперативной памяти, слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, модулем для макрофотографии и датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, зарядкой мощностью 10 Вт, сканером отпечатков пальцев на задней панели, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac, интерфейсом USB Type-C, а также защитой от воды и пыли (степень IP52).