Смартфон Moto G Stylus 5G 2024 оценили в 400 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Stylus 5G 2024, главной особенностью которой является встроенный стилус. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым экраном pOLED с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп (ультраширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, подэкранным дактилоскопическим сенсором, адаптерами Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, а также предустановленной прошивкой My UX на основе операционной системы Android 14. Цена смартфона составляет 400 долларов.