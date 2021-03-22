Смартфон Moto G100 показали на пресс-рендерах

Авторитетный инсайдер @Evleaks поделился качественными изображениями смартфона Moto G100, который еще не был представлен официально. Отметим вырез для сдвоенной камеры, разъем USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и расцветку Iridescent Ocean.

По предварительным данным, аппарат оснащается возможностью измерения частоты сердечного ритма посредством фронтальной камеры, 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2520:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, чипсетом Snapdragon 870, двойной фронтальной камерой разрешением 16 Мп и 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп, оперативной память Turbo LPDDR 5 и флеш-памятью Turbo UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, дактилоскопом на боковой грани, поддержкой сетей 5G, WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) и модулем NFC.

Комментарии и отзывы Moto G100
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