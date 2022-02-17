Смартфон Moto G22 получит 90-Гц экран

Сетевые источники раскрыли параметры смартфона Motorola Moto G22, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, бюджетную однокристальную систему MediaTek Helio G37, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, массу 185 граммов, селфи-камеру разрешением 16 Мп, а также тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп. Ориентировочная цена смартфона составляет 200 долларов.