Смартфон Moto G23 будет стоить 200 евро

Сетевые инсайдеры раскрыли подробности о смартфоне Moto G23, который скоро будет представлен компанией Lenovo. Итак, аппарат оснастят 12-нанометровым 8-ядерным процессором MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Цена смартфона в Европе составит 200 евро.

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