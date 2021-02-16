Смартфон Moto G30 получил 90-Гц дисплей

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G30, одной из главных особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1600 точек и кадровой частотой 90 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 13 Мп, восьмиядерной платформой Snapdragon 662, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, предустановленной ОС Android 11, поддержкой мобильных сетей 4G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, модулем NFC, 3,5 мм для наушников и поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.