Смартфон Moto G32 оценен от 210 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G32, которая оценена от 210 евро. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+ c кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 30-Вт зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 16 Мп, слотом для карты памяти microSD, адаптерами Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.2, модулем NFC, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, габаритами 161,8:73,9:8,5 мм, массой 184 грамма и корпусом с водоотталкивающим исполнением.

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