Смартфон Moto G35 5G оценили в 200 евро

Компания Motorola объявила европейскую цену на представленный сегодня недорогой смартфон Moto G35 5G. Аппарат обойдется в 200 евро за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили 6,72-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2400: 1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1000 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, 6-нанометровой однокристальной системой UNISOC T760 с максимальной частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 16 Мп, корпусом с толщиной 7,79 мм и массой 191 грамм, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, модемом для сотовых сетей пятого поколения, адаптерами Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.0, разъемом USB Type-C, чипом NFC и предустановленной ОС Android 14.

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