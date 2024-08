Смартфон Moto G45 5G оценили в 130 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G45 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым дисплеем IPS с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 16 Мп, 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 2,4/5 ГГц и Bluetooth 5.2, разъемом USB-C, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм гнездом для наушников и предустановленной оболочкой My UX на основе ОС Android 14. Смартфон уже появился в индийской продаже по цене в 130 и 155 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

