Смартфон Moto G50 показали на пресс-рендерах

Профильный ресурс Slashleaks поделился пресс-рендерами смартфона Moto G50, который фигурирует под кодовым наименованием Motorola Ibiza. Ранее аппарат получил сертификацию китайского регулятора TENAA, который подтвердил некоторые его характеристики. Итак, смартфон получит тройную основную камеру в прямоугольном блоке с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, экран с кадровой частотой 90 Гц, поддержку мобильных сетей пятого поколения, корпус с размерами 164,95:74,93:8,95 мм, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней панели, поддержку проводной зарядки мощностью 10 Вт и предустановленную операционную систему Android 11.

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