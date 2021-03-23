Смартфон Moto G50 получит 90-Гц дисплей

Китайский регулятор TENAA поделился характеристиками и дизайном смартфона Moto G50, который еще не был представлен официально. Аппарат с модельным наименованием XT2137-2 получит тройную тыльную камеру в прямоугольном блоке с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, дисплей с кадровой частотой 90 Гц, поддержку мобильных сетей пятого поколения, корпус с размерами 164,95:74,93:8,95 мм, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней панели, поддержку проводной зарядки мощностью 10 Вт и предустановленную операционную систему Android 11.

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