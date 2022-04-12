Смартфон Moto G52 получил 90-Гц OLED-экран

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Moto G52, которая оценена в 250 евро за базовую версию. Новинку оснастили предустановленной ОС Android 12, 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP52.