Смартфон Moto G54 представят 5 сентября

Компания Motorola объявила, что смартфон Moto G54 будет официально представлен 5 сентября. По предварительным данным, аппарат получит 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения и оптической стабилизацией изображения, селфи-камеру на 16 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, а также расцветки Ballad Blue, Coronet Blue, Ambrosia и Outer Space. Ориентировочная цена Moto G54 пока не раскрывается, но вряд ли она превысит 350 евро.

Vivo S17 получил 120-Гц AMOLED-экран …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S17, которая появится в китайской продаже 6 и…
Смартфон Moto G54 представят 5 сентября …
Компания Motorola объявила, что смартфон Moto G54 будет официально представлен 5 сентября. По предварител…
Nothing Phone 2 получит более продвинутую систему камер…
Запуск смартфона Nothing Phone 2 намечен на 11 июля, то есть менее чем через неделю, но известный инсайде…
Motorola Moto G54 готов к выходу …
В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Motorola Moto G54, который е…
Смартфон Vivo Y35+ оценен в 200 долларов …
Компания Vivo выпустила в Китае смартфон Vivo Y35+, который обойдется в 200, 225 и 255 долларов за версии…
За Honor Magic V2 выстраиваются очереди в магазинах…
Мы уже писали о том, что на уровне предпродаж смартфон Honor Magic V2 установил рекорд популярности в Кит…
OPPO Find X7 Pro получит 2K-экран нового поколения…
Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагма…
Представлен доступный смартфон POCO M6 Pro 5G …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью POCO M6 Pro 5G, которая обойдется в Индии в 133 …
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor