Смартфон Moto G54 представят 5 сентября

Компания Motorola объявила, что смартфон Moto G54 будет официально представлен 5 сентября. По предварительным данным, аппарат получит 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения и оптической стабилизацией изображения, селфи-камеру на 16 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, а также расцветки Ballad Blue, Coronet Blue, Ambrosia и Outer Space. Ориентировочная цена Moto G54 пока не раскрывается, но вряд ли она превысит 350 евро.