Смартфон Moto G55 5G показали на пресс-рендерах

Профильное издание 91Mobiles опубликовало рекламные материалы смартфона Motorola Moto G55 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят корпусом с зеленой, серой и фиолетовой расцветками, прямоугольным блоком основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (поддержка оптической стабилизации) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 16 Мп, неназванной однокристальной системой MediaTek Dimensity с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, экраном с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 30-Вт быстрой проводной зарядки. Дата официальной презентации пока не раскрывается.

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