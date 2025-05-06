Смартфон Moto G56 5G получит защиту от воды

Авторитетный информатор Evleaks раскрыл подробные характеристики и дизайн смартфона Motorola Moto G56 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,72-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7060, 4 ГБ или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 15, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 5200 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки.

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