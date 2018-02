Смартфон Moto G6 получит полноформатный экран 18:9

В базе данных веб-приложения HTML5Test, в котором браузеры тестирует на совместимость со стандартом HTML5, появились сведения о грядущих смартфонах серии Moto G6. В тестах указывается ориентировочное разрешение дисплея – здесь оно составляет 360:720 пикселей, что соответствует соотношению сторон 18:9. Стало быть, подтвержден безрамочный дизайн грядущих новинок. Предполагается, что Moto G6 и G6 Plus получат панели с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), а Moto G6 Play – HD+ (720:1440 пикселей).

Ранее сообщалось, что Moto G6 оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Moto G6 Plus получит чипсет Snapdragon 630 и дополнительную опцию с 6 ГБ оперативной памяти. Moto G6 Play получит аккумулятор на 4000 мАч, а Moto G6 и G6 Plus – батарею на 3000 и 3200 мАч, соответственно. Также старшей модели прочат двойную основну 12+5 Мп камеру, 16 Мп камеру для селфи и сканер отпечатков пальцев. Ориентировочная цены на Moto G6 и Moto G6 Plus составляют 240 и 330 долларов