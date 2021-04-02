Смартфон Moto G60 показали на рендерах

Один из заслуживающих доверия инсайдеров опубликовал на профильном ресурсе Slashleaks качественные изображения смартфона Moto G60, который еще не был представлен официально. В Индии аппарат выпустят под названием Moto G40 Fusion. Смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру на 32 Мп, тройную тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения Samsung ISOCELL HM2 разрешением 108 Мп, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и 2-Мп датчик OV02B1b, предустановленную ОС Android 11, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 732G, а также версии на 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти.