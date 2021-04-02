Смартфон Moto G60 показали на рендерах

Один из заслуживающих доверия инсайдеров опубликовал на профильном ресурсе Slashleaks качественные изображения смартфона Moto G60, который еще не был представлен официально. В Индии аппарат выпустят под названием Moto G40 Fusion. Смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру на 32 Мп, тройную тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения Samsung ISOCELL HM2 разрешением 108 Мп, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и 2-Мп датчик OV02B1b, предустановленную ОС Android 11, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 732G, а также версии на 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти.

Комментарии и отзывы Moto G60
Обзоры:
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Новости:
Xiaomi Mi 11 Pro набрал 800 тысяч баллов в AnTuTu

В сети появились результаты тестирования флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro в популярном бенчмарке A...
Смартфон Oppo Find X3 Neo оценен в 800 евро

Компания Oppo пополнила ассортимент производительных смартфонов моделью Find X3 Pro, которая появится в п...
Смартфон Vivo Y30G оценен в 230 долларов

Компания Vivo представила смартфон Y30G, который работает под управлением фирменной оболочки OriginOS 1.0...
Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушникиОбзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KFОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KF
Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркалоОбзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркало
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
Смартфон Lenovo K13 будет стоить около $...
Смартфон Lenovo K13 будет стоить около $Сетевые источники поделились подробностями о доступном смартфоне Lenovo K13, который еще не был представл...
Новые примеры 100-кратного зума Samsung ...
Новые примеры 100-кратного зума Samsung Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал очередную порцию фотографий, сделанных на тыльную камеру ф...
Объектив Sirui 24mm F/2.8 Anamorphic 1.3...
Объектив Sirui 24mm F/2.8 Anamorphic 1.3Компания Sirui Optical начала принимать предварительные заказы на свой третий анаморфотный объектив Sirui...
Apex Legends выйдет на Nintendo Switch в...
Apex Legends выйдет на Nintendo Switch вПопулярный шутер Apex Legends выходит на Nintendo Switch, об этом было известно еще в июне 2020 года, но ...
Складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold пок...
Складной смартфон Xiaomi Mi Mix Fold покАвторитетный инсайдер TechinDeep опубликовал подробности и основанные на патентах рендеры смартфона Xiaom...
Смартфон Moto E7 Power будет стоить €150...
Смартфон Moto E7 Power будет стоить €150Профильное издание WinFuture поделилось пресс-изображениями и подробностями о смартфоне Moto E7 Power, ко...
Представлен игровой монитор MSI Optix G2...
Представлен игровой монитор MSI Optix G2Компания MSI представила монитор Optix G241V E2, который ориентирован на требовательных геймеров. Новинка...
Глобальная версия Magic UI 4.0 выпущена ...
Глобальная версия Magic UI 4.0 выпущена Глобальная стабильная версия пользовательского интерфейса Magic UI 4.0 стала доступна для устройств HONOR...
Vivo X51 5G набрал 114 и 81 балл в теста...
Vivo X51 5G набрал 114 и 81 балл в тестаКоманда DXOMARK протестировала производительность задней камеры и селфи- камеры смартфона Vivo X51 5G. ...
Слайдер Samsung Galaxy A82 получит SoC S...
Слайдер Samsung Galaxy A82 получит SoC SВ сети появились новые подробности о потенциально одном из самых необычных смартфонов этого года – Samsun...
Геймерский монитор LG UltraGear 27GP950 ...
Геймерский монитор LG UltraGear 27GP950 В сети появились новые подробности о представленном в начале этого года игровом мониторе LG UltraGear 27G...
OPPO представила список устройств соотве...
OPPO представила список устройств соотвеВ январе OPPO поделилась Global ColorOS 11 на основе плана развертывания обновления Android 11 для различ...
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KFОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KF
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушникиОбзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor