Смартфон Moto G60 получит батарею на 6000 мАч

Сетевые источники раскрыли характеристики смартфона Moto G60, который может стать неплохим конкурентом бестселлерам Redmi Note 10 Pro и Samsung Galaxy A52. Итак, устройству прочат батарею ёмкостью 6000 мАч, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камеру на 32 Мп, тройную тыльную камеру с главным модулем на основе датчика изображения Samsung ISOCELL HM2 разрешением 108 Мп, сверхширокоугольный модуль на 16-Мп датчике OmniVision OV16A1Q и 2-Мп датчике OV02B1b, предустановленную ОС Android 11, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 732G, а также версии на 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Официальный релиз Moto G60 ожидается в ближайшее время.

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