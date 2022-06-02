Смартфон Moto G62 получит 120-Гц экран

Профильный ресурс WinFuture поделился подробностями о смартфоне Motorola Moto G62, который еще не был представлен официально. Устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 480+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти microSD, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080:2400 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальную камеру на 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (замер глубины сцены), батарею ёмкостью 5000 мAч и поддержку проводной зарядки мощностью 30 Вт. Ориентировочная цена смартфона составит 300 евро.