Смартфон Moto G62 получит аккумулятор на 6000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями и качественным изображением смартфона Moto G62, который еще не был представлен компанией Lenovo. Итак, аппарат получит производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 5G, дисплей с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт, боковой дактилоскопический сенсор и предустановленную операционную систему Android 12. Дата официального релиза и ориентировочная цена пока не раскрываются.