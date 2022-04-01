Смартфон Moto G62 получит аккумулятор на 6000 мАч Сетевые источники поделились подробностями и качественным изображением смартфона Moto G62, который еще не был представлен компанией Lenovo. Итак, аппарат получит производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 5G, дисплей с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт, боковой дактилоскопический сенсор и предустановленную операционную систему Android 12. Дата официального релиза и ориентировочная цена пока не раскрываются. Сетевые источники поделились подробностями и качественным изображением смартфона Moto G62, который еще не был представлен компанией Lenovo. Итак, аппарат получит производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695 5G, дисплей с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт, боковой дактилоскопический сенсор и предустановленную операционную систему Android 12. Дата официального релиза и ориентировочная цена пока не раскрываются. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 19:30 . Продукт - Moto G62

Топовая версия Xiaomi Mi Mix 4 подешевела на 220 долларов…

Компания Xiaomi снова снизила цену на топовую версию флагманского смартфона Xiaomi Mix 4. Теперь вариант … Компания Xiaomi снова снизила цену на топовую версию флагманского смартфона Xiaomi Mix 4. Теперь вариант …

Аккумулятор Redmi K50 Gaming Edition заряжается за 17 минут…

Компания Redmi объявила о том, что грядущий смартфон Redmi K50 Gaming Edition получит поддержку быстрой п… Компания Redmi объявила о том, что грядущий смартфон Redmi K50 Gaming Edition получит поддержку быстрой п…

Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним…

В центре внимания сегодня недорогой смартфон сезона 2022 года. При этом BQ 6061L SLIM оснащен сканером от… В центре внимания сегодня недорогой смартфон сезона 2022 года. При этом BQ 6061L SLIM оснащен сканером от…

Завтра Xiaomi подробно расскажет о планах развертывания MIUI…

Неделю назад Xiaomi подробно объявила о глобальном развертывании MIUI 13 с планами обновить 18 моделей Xi… Неделю назад Xiaomi подробно объявила о глобальном развертывании MIUI 13 с планами обновить 18 моделей Xi…

Umidigi Bison GT2 получил АКБ на 6150 мАч…

Компания Umidigi пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделями Bison GT2 и GT2 Pro, которые отлича… Компания Umidigi пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделями Bison GT2 и GT2 Pro, которые отлича…

Xiaomi делится своим графиком развертывания MIUI 13 Global н…

MIUI 13 уже давно используется для китайских смартфонов Xiaomi, но глобальная версия программного обеспеч… MIUI 13 уже давно используется для китайских смартфонов Xiaomi, но глобальная версия программного обеспеч…

Xiaomi Mix 5 получил 20-Мп подэкранную камеру…

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Mix 5, релиз которого ожидается в марте это… Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Mix 5, релиз которого ожидается в марте это…