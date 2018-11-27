Смартфон Moto G7 Play получил SoC Snapdragon 632 и АКБ на 2820 мАч

В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) обнаружились сведения о смартфоне Moto G7 Play, который проходит под каталожным номером XT1952. Судя по фото, аппарат получит одинарную тыльную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, слот для карт памяти microSD, аккумулятор на 2820 мАч, черную и серо-голубую расцветки, а также новенький восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632. Напомним, что в линейку смартфонов Moto G7 войдут еще три модели.