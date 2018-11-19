Смартфон Moto G7 Plus получит каплевидный вырез. Фото

Сетевые источники поделились качественными изображениями и подробностями о смартфоне Moto G7 Plus, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, нас ждет безрамочный дизайн с вырезом в форме капли, фирменным круглым модулем двойной камеры со светодиодной вспышкой, а также логотипом, в котором, как ожидается, будет расположен сканер отпечатков пальцев. Смартфону прочат 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, основную камеру на 16 Мп и 5 Мп, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 3500 мАч, а также процессор Snapdragon 710 или менее производительный Snapdragon 660.