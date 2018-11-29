Смартфон Moto G7 Power получит аккумулятор на 5000 мАч

В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появились сведения о смартфоне Moto G7 Power, который пока еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки и модуль NFC. Длина смартфона составит 159 мм, ширина – 76 мм, а толщина – около 8 мм. Также смартфону прочат 6-дюймовый дисплей, двойную основную камеру и процессор Snapdragon 636 или Snapdragon 660. Кроме G7 Power в серию Moto G7 войдут еще три модели: Moto G7, Moto G7 Play и Moto G7 Plus.