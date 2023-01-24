Смартфон Moto G73 5G оценен в 300 евро

Компания Lenovo представила смартфоны Motorola Moto G53 и G73 5G, которые уже доступны для покупки в Европе по цене от 250 и от 300 евро соответственно. Младшую модель оснастили 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1600:720 пикселей, поддержкой сотовых сетей 5G, предустановленной ОС Android 13, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 2 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 480+, от 4 до 8 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников и слотом для карт памяти microSD.

Moto G73 5G отличается экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, селфи-камерой на 16 Мп, тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп), процессором MediaTek Dimensity 930, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти.