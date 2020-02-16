Смартфон Moto G8 Power Lite представят в марте этого года

В сети появилась информация о новом смартфоне Moto G8 Power Lite, который будет относиться к к устройствам среднего уровня. . По этим данным, новинку с аккумулятором 5000 мАч и поддержкой 4G должны анонсировать в следующем месяце. Напомним, что старшая модель Moto G Power характеризуется 6,4-дюймовым Full HD+ дисплеем со врезанной 16-Мп селфи-камерой, чипсетом Qualcomm Snapdragon 665, основной камерой с тремя модулями на 16, 8 и 2 Мп, 4 ГБ ОЗУ, дактилоскопом на тыльной крышке, батареей на 5000 мАч, стереодинамиками, Bluetooth 5.0, OC Android 10, USB Type-C и 3,5 мм разъемом.