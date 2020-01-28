Смартфон Moto G8 получит основную тройную камеру

Не так давно, компанией Motorola были анонсированы некоторые смартфоны линейки Moto G8. Сегодня же стало известно, что представляет из себя сам Moto G8, который только должны представить на MWC 2020.

С дизайнерской точки зрения здесь все просто, он выглядит схоже со многими новинками компании. Что на счет характеристик, то ему приписывают 6,4-дюймовый HD+ дисплей, платформу Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, основную тройную камеру на 16, 8 и 2 Мп селфи-камеру на 8 Мп, батарею на 4000 мАч.