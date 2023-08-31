Смартфон Moto G84 получил очень яркий pOLED-экран

Компания Motorola раскрыла все характеристики смартфона среднего уровня Moto G84, хотя его официальная презентация состоится только 5 сентября. Итак, новинка характеризуется 6,55-дюймовым 10-битным pOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, 6-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 695 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатков пальцев.

Realme GT Neo 5 оценили в 70 тысяч рублей …
Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme GT3, который был представлен еще в феврал…
Samsung Galaxy Z Flip5 не получил поддержку DeX…
Недавно в сети появились слухи, что Samsung Galaxy Z Flip5 станет первым смартфоном в линейке с поддержко…
Первые снимки с камеры смартфона Xiaomi 13T…
В сети появился полноценный обзор еще не представленного официально смартфона Xiaomi 13T Pro, который не …
Стала известна цена глобальной версии Honor 90…
Сетевые инсайдеры раскрыли европейскую цену смартфона Honor 90, который уже вышел в Китае. Итак, базовая…
Xiaomi 14 Pro выйдет в четырех расцветках…
Сетевой информатор Kartikey Singh поделился первыми рендерами флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro, офици…
OnePlus Nord 3 протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка GeekBench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Nord…
Смартфон Redmi 12 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что смартфон Redmi 12 5G будет представлен в Индии уже 1 августа. Ранее стало и…
SK Hynix представила самую быструю в мире мобильную память L…
Компании SK Hynix удалось обойти ведущего производителя памяти Samsung и создать самую быструю в мире моб…
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor