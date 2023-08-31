Смартфон Moto G84 получил очень яркий pOLED-экран

Компания Motorola раскрыла все характеристики смартфона среднего уровня Moto G84, хотя его официальная презентация состоится только 5 сентября. Итак, новинка характеризуется 6,55-дюймовым 10-битным pOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, 6-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 695 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатков пальцев.