Смартфон Moto G85 представлен в Европе

Компания Motorola выпустила в Европе смартфон Moto G85, который оценен в 350 евро. Новинка получила 6,67-дюймовый POLED-дисплей с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и яркостью до 1600 нит, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (есть оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширокоугольный), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, 8-ядерный 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 30-Вт быстрой зарядки, корпус толщиной 7,59 мм и массой 171 грамм, а также предустановленную операционную систему Android 14 с четырьмя обновлениями ОС в будущем.

Redmi представила смартфон Turbo 3…
Сегодня компания Redmi официально объявила о запуске своего первого смартфона в своей новой линейке Turbo…
Смартфон Vivo V40 показали на рендерах …
В сети появились качественные изображения смартфона Vivo V40, который еще не был представлен официально. …
Samsung Galaxy Z Fold 6 выйдет в июне текущего года…
Если верить надёжным инсайдерам, компания Samsung готовится представить серию смартфонов Galaxy Z Fold 6 …
Samsung представила смартфон Galaxy M35…
Сегодня компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M35 — он уже доступен для приобретения, н…
OnePlus представила доступный смартфон Nord CE4 Lite…
Сегодня оказалось, что новый смартфон OnePlus Nord CE4 Lite перенял некоторые функции от куда более дорог…
TECNO сообщила о старте продаж POVA 6 и POVA 6 Neo…
Сегодня бренд TECNO официально сообщил о старте продаж сразу двух смартфонов нового поколения POVA на тер…
Официально: OnePlus 12 Glacial White выйдет в июне…
Компания OnePlus объявила, что 6 июня в Индии будет представлена лимитированная версия смартфона OnePlus …
POCO M6 будет стоить 130 долларов …
Компания Xiaomi раскрыла цены на смартфон POCO M6, который будет официально представлен уже 11 июня. Итак…
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor