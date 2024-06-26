Смартфон Moto G85 представлен в Европе

Компания Motorola выпустила в Европе смартфон Moto G85, который оценен в 350 евро. Новинка получила 6,67-дюймовый POLED-дисплей с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и яркостью до 1600 нит, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (есть оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширокоугольный), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, 8-ядерный 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 30-Вт быстрой зарядки, корпус толщиной 7,59 мм и массой 171 грамм, а также предустановленную операционную систему Android 14 с четырьмя обновлениями ОС в будущем.