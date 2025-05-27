Смартфон Moto G96 показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines поделилось первыми изображениями и подробностями о параметрах смартфона Motorola Moto G96, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,67-дюймового изогнутого pOLED-экрана с кадровой частотой 144 Гц, глубиной цвета 10 бит и поддержкой технологии Water Touch 2.0, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятора ёмкостью 5500 мАч, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony LYTIA 700C) и 8 Мп (макро), селфи-камеры разрешением 32 Мп, а также четырех расцветок – Cattleya Orchid, Dresden Blue, Greener Pastures и Ashleigh Blue. Задняя панель при этом будет выполнена из веганской кожи. Ориентировочная цена смартфона составляет 270 долларов.