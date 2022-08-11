Смартфон Moto S30 Pro получил 144-Гц экран

Помимо флагманского смартфона Moto X30 Pro сегодня компания Motorola представила менее продвинутую модель Moto S30 Pro, которая может похвастаться приличными характеристиками за небольшие деньги.

Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888 Plus, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50A и оптическая стабилизация), 13 Мп (сенсор Hynix Hi1336 и сверхиширокоугольная оптика) и 2 Мп, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 68-Вт проводной зарядки, а также версиями со стеклянной задней панелью (толщина 7,45 мм и масса 172 г) и с кожаной (7,68 мм и 167 г). Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 295 долларов, с 12/256 ГБ – 370 долларов, а с 12/512 ГБ – 400 долларов.

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