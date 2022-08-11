Смартфон Moto S30 Pro получил 144-Гц экран

Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888 Plus, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50A и оптическая стабилизация), 13 Мп (сенсор Hynix Hi1336 и сверхиширокоугольная оптика) и 2 Мп, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 68-Вт проводной зарядки, а также версиями со стеклянной задней панелью (толщина 7,45 мм и масса 172 г) и с кожаной (7,68 мм и 167 г). Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 295 долларов, с 12/256 ГБ – 370 долларов, а с 12/512 ГБ – 400 долларов.