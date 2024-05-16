Смартфон Moto X50 Ultra оценили в 555 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto X50 Ultra, которая появится в продаже 24 мая по цене в 555, 595 и 650 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/516 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили мощной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик OV50H с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (сенсор OV64B и OIS), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 125-Вт проводной зарядки и 50-Вт беспроводной, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также корпусом с металлической рамкой толщиной 8,59 мм и массой 197 граммов.

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