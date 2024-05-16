Смартфон Moto X50 Ultra оценили в 555 долларов

Новинку оснастили мощной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик OV50H с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (сенсор OV64B и OIS), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 125-Вт проводной зарядки и 50-Вт беспроводной, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также корпусом с металлической рамкой толщиной 8,59 мм и массой 197 граммов.