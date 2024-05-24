Смартфон Moto X50 Ultra появился в продаже

Компания Motorola дала старт китайским продажам смартфона Moto X50 Ultra, который был представлен чуть больше недели назад. В Поднебесеной за новинку просят 555, 595 и 650 долларов в конфигурациях с 12/256 ГБ, 12/516 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется суббфлагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор OV50H с поддержкой OIS), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (датчик OV64B и оптическая стабилизация), АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 125 Вт и 50 Вт соответственно, поддержкой Wi-Fi 7, защитой от воды и пыли (степень IP68), а также корпусом с металлической рамкой толщиной 8,59 мм и массой 197 грамм.
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