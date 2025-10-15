Смартфон Moto X70 Air получил 5,3-мм корпус

Компания Motorola представила смартфон Moto X70 Air, который появится в продаже 31 октября. Итак, аппарат оснастят корпусом из авиационного алюминия толщиной 5,3 мм и массой 159 граммов, защитой от пыли и воды IP68 и IP69, поддержкой мокрых касаний Wet Hand Touch 2.0, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 либо 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, модулем NFC, экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, а также сертификациями SGS и Pantone Professional Color, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп (оптическая стабилизация) и селфи-камерой разрешением 50 Мп. Цена устройства пока не объявлена.

