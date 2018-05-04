Смартфон Moto Z3 Play засветился на живых фото

Китайские инсайдеры поделились живыми фотографиями смартфона Moto Z3 Play, официальный анонс которого должен состояться в июне. На снимках изображено устройство с модельным номером XT1929, которое отличается безрамочным дизайном, горизонтально ориентированной двойной основной камерой, а также сканером отпечатков пальцев на боковой грани.

По предварительным данным, смартфон получит 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной камерой 12+8 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, расширенный коннектор для модульного подключения для панелей Moto Mod и порт USB Type-C. А вот 3,5-мм аудиоразъёма в Moto Z3 Play, скорее всего, не будет.