Смартфон Motorola Edge 40 оценен в 550 евро

Компания Motorola представила смартфон Edge 40, одной из особенностей которого стала защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Новинку также оснастили 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 144 Гц, частотой сенсорного слоя 360 Гц и максимальной яркостью 1200 кд/м2, массой 167 граммов, батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация) и сверхширокоугольным на 13 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8020 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G77 MC9, 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1.

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