Смартфон Motorola Edge Lite получит квадрокамеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola Edge Lite, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G, 6,7-дюймовый экран с разрешением 2520:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR, сдвоенную фронтальную камеру с датчиками изображения разрешением 8 и 2 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями на 48 Мп, 16 Мп, 8 Мп и 5 Мп, восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 765G с графикой Adreno 620 и модемом X52 5G, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, подэкранный сканер отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, быструю зарядку на 18 Вт, модуль NFC, порт USB Type-C и предустановленную ОС Android 10.