Смартфон Motorola Edge оценен в 650 долларов

Сегодня компания Motorola представила не только флагманский смартфон Edge+, но и более доступную модель Edge. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Snapdragon 765, 6,7-дюймовым 10-битным OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, подэкранным дактилоскопом, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 28 Мп, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, тройной основной камерой на 64-Мп, 16 Мп и 8-Мп, поддержкой сетей 5G, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом для наушников и операционной системой Android 10. Смартфон появится в продаже летом по цене в 650 долларов.