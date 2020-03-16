Смартфон Motorola Edge позирует на видео

На сайте Slashleaks были выложены очередные фото и видеоролик, где со всех сторон показан смартфон Motorola Edge. Гаджет должны оснастить 6,64-дюймовым экраном (2340:1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 765, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, основной камерой с главным модулем на 16,1 Мп, врезанной в экран фронтальной камерой на 6,2 Мп, аккумулятором на 4500 мАч, а также 3,5-мм разъёмом. Анонсировать смартфон должны уже в ближайшие пару месяцев.