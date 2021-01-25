Смартфон Motorola Ibiza получит 90-ГЦ дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola с кодовым названием Ibiza, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат с модельным номером XT2137 получит предустановленную операционную систему Android 11, платформу Qualcomm Snapdragon 480, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, экран с частотой обновления 90-Гц и разрешением HD+, фронтальную камеру с 13-Мп датчиком изображения Samsung ISOCELL S5K3L6, тройную основную камеру с главным модулем на 48-Мп датчике ISOCELL S5KGM1ST, а также вспомогательными модулями на 5-Мп и 2-Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч батарею и поддержку мобильных сетей 5G. Официальный релиз смартфона ожидается уже в текущем квартале.