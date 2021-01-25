Смартфон Motorola Ibiza получит 90-ГЦ дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Motorola с кодовым названием Ibiza, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат с модельным номером XT2137 получит предустановленную операционную систему Android 11, платформу Qualcomm Snapdragon 480, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, экран с частотой обновления 90-Гц и разрешением HD+, фронтальную камеру с 13-Мп датчиком изображения Samsung ISOCELL S5K3L6, тройную основную камеру с главным модулем на 48-Мп датчике ISOCELL S5KGM1ST, а также вспомогательными модулями на 5-Мп и 2-Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч батарею и поддержку мобильных сетей 5G. Официальный релиз смартфона ожидается уже в текущем квартале.

Комментарии и отзывы Motorola Ibiza
Обзоры:
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Новости:
Смартфон Huawei Mate Xs получил EMUI 11

Вслед за смартфонами серий Nova 7 и P30 компания Huawei выпустила стабильную версию оболочки EMUI 11 для ...
Смартфон Vivo Y20G оценен в 200 долларов

Компания Vivo представила в Индии смартфон Y20G, который относится к сегменту доступных моделей. Новинка ...
Huawei Mate 40 Pro возглавила рейтинг DxOMark Selfie

DxOMark известный бренд по тестированию камер, назвала Huawei Mate 40 Pro лучшей камерой для селфи на сма...
Обзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигналаОбзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигнала
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублейОбзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублей
Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0
Motorola Moto G9 Plus получает сертифика...
Motorola Moto G9 Plus получает сертификаMotorola скоро представить смартфон Motorola в Индии, поскольку устройство появилось на сайте сертификаци...
PowerColor показала дизайн видеокарты RX...
PowerColor показала дизайн видеокарты RXПосле официального анонса серии AMD RX 6000, ретейлеры начали разработку своих видеокарт от AMD. Компания...
Gigabyte выпускает серебряную версию вид...
Gigabyte выпускает серебряную версию видНовая видеокарта от Gigabyte будет принадлежать серии VISION, специально выпущенная для разработчиков и с...
Смартфон Realme Race Pro получит 165-Гц ...
Смартфон Realme Race Pro получит 165-Гц Сетевые источники раскрыли некоторые параметры топового смартфона Realme Race Pro, выход которого ожидает...
Флагман Huawei Mate 40 Pro выходит в Рос...
Флагман Huawei Mate 40 Pro выходит в РосКомпания Huawei дала старт приему российских предзаказов на флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro, кото...
Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смарт...
Обзор realme 6i 4/128GB. Бюджетный смартПродажи среднебюджетных смартфонов неумолимо растут. Это абсолютно оправданно, ведь мало кто по-настоящем...
Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 получит граф...
Ноутбук ASUS TUF Gaming A17 получит графВ каталогах некоторых европейских магазинов появились страницы с игровым ноутбуком ASUS TUF Gaming A17, к...
Опубликовано первое фото с камеры смартф...
Опубликовано первое фото с камеры смартфЗаслуживающий доверия источник опубликовал первые фотографии, сделанные на камеры еще не представленных о...
Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 засве...
Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 засвеВ сети появились подробности о ноутбуке MateBook X Pro 2021, официальный релиз которого ожидается 17 янва...
Huawei nova 8 SE похож на iPhone 12. Фот...
Huawei nova 8 SE похож на iPhone 12. ФотСетевые источники поделились качественными фотографиями смартфона Huawei nova 8 SE, который будет предста...
Samsung готовит датчик изображения на 20...
Samsung готовит датчик изображения на 20В связи с тем, что запуск серии Samsung Galaxy S21 не за горами, ожидается, что смартфон с приставкой Ult...
Лучший процессор для бюджетного ПК. Inte...
Лучший процессор для бюджетного ПК. InteГеймеров в последнее время стало куда больше — многие хотят играть в мультиплеерные проекты, проходить од...
Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисомОбзор Netatmo Urban Weather Station. Умная погодная станция с облачным сервисом
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0Обзор Hyundai H-EP100. Недорогие TWS-наушники Bluetooth 5.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor