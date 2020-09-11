Смартфон Motorola Kiev получит поддержку 5G и тройную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о еще не представленном официально смартфоне Motorola, который разрабатывается под кодовым наименованием Kiev. Итак, грядущей новинке прочат поддержку мобильных сетей пятого поколения, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 690 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 619L и модемом Snapdragon X51 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц, тройную основную камеру с главным 48-Мп датчиком изображения Samsung GM1, 8-Мп Samsung S5K4H7 и 2-Мп датчиком OmniVision OV02B10 для замера глубины сцены, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, поддержку NFC и предустановленную ОС Android 10.

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