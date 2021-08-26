Смартфон Motorola Moto E20 получит 2 ГБ ОЗУ

Известный своей осведомленностью инсайдер Эван Бласс поделился изображениями и подробностями о характеристиках смартфона Moto E20, который еще не был представлен официально. Судя по всему, перед нами очень бюджетная модель. Она получит 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 5-Мп фронтальной камеры, двойную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 13 Мп и 2 Мп, заднюю панель с узором в виде пчелиных сот, отдельную кнопку для голосового помощника, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB-C, неназванную восьмиядерную платформу с тактовой частотой 1,6 ГГц, предустановленную ОС Android 11, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, а также батарею ёмкостью 4000 мАч.

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