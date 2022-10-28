Смартфон Motorola Moto G Play (2022) засветился в сети

Сетевые источники поделились подробностями о бюджетном смартфоне Moto G Play (2022), который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G37, которая набирает в бенчмарке AnTuTu всего 120 000 баллов (в предыдущем поколении была более шустрая платформа Qualcomm Snapdragon 460), 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и вырезом по центру дисплея, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, основной камерой с главным модулем разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт.

Xiaomi Civi 2 заказали уже 100 тысяч человек …
Вчера компания Xiaomi раскрыла дату официального релиза Xiaomi Civi 2, а уже сегодня появились первые дан…
ASUS ROG Phone 6 Pro возглавил рейтинг AnTuTu…
Команда AnTuTu поделилась июльским рейтингом самых производительных Android-смартфонов на международном р…
У Pixel 7 и Pixel 7 Pro обнаружена уникальная фишка…
Только вчера компания Google официально представила смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые оказались до…
Обновление улучшило работу камер в Samsung Galaxy S21…
Компания Samsung выпустила обновление для смартфонов серии Galaxy S21, которое направлено на улучшение ра…
Redmi Note 12 Pro получит OLED-экран…
Компания Xiaomi опубликовала очередной тизер, посвященный смартфонам Redmi Note 12 Pro и Note 12 Pro+. Пр…
Смартфон Redmi A1 получит чистый Android и 2 ГБ ОЗУ…
Сетевые источники поделились изображениями и подробностями о бюджетном смартфоне Redmi A1, официальный ре…
Sony Xperia Ace IV получит 5,5-дюймовый экран…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о компактном смартфоне Sony Ace IV, который еще не был предста…
Представлен игровой смартфон REDMAGIC 7S Pro…
Смартфон REDMAGIC 7S Pro наконец представили официально. Новейший флагманский игровой смартфон отличается…
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor