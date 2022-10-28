Смартфон Motorola Moto G Play (2022) засветился в сети

Сетевые источники поделились подробностями о бюджетном смартфоне Moto G Play (2022), который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G37, которая набирает в бенчмарке AnTuTu всего 120 000 баллов (в предыдущем поколении была более шустрая платформа Qualcomm Snapdragon 460), 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и вырезом по центру дисплея, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, основной камерой с главным модулем разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт.