Смартфон Motorola Moto G13 показали на рендере

Сетевые инсайдеры раздобыли качественное изображение и подробности о характеристиках смартфона Motorola Moto G13, который относится к бюджетному ценовому сегменту. Итак, устройство оснастят аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 20 Вт, что является редкостью для бюджетных моделей, тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников и врезанной в дисплей фронтальной камерой. Ориентировочная цена и дата официальной презентации пока не раскрываются.