Смартфон Motorola Moto G7 получит вырез в форме капли

В сети появился официальный рендер смартфона Moto G7, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, аппарат получит небольшой вырез в верху и довольно заметную рамку внизу. Смартфону прочат сканер отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, сдвоенную основную камеру, 3,5 мм разъем для наушников, порт USB-C, предустановленную операционную систему Android 9 Pie и полную поддержку Project Treble. Официальный анонс устройства должен состояться в конце февраля на выставке MWC 2019.