Смартфон Motorola Moto G85 полностью рассекречен

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о смартфоне Motorola Moto G85, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной быстрой зарядки, двумя динамиками с поддержкой Dolby Audio, предустановленной операционной системой Android 14, корпусом толщиной 7,59 мм и массой 171 грамм. Ориентировочная цена смартфона составляет 350 евро.

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