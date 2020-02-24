Смартфон Motorola Moto G9 показали на схематических рендерах

Профильное издание Slashleaks раздобыло эскизы смартфона Motorola Moto G9, который еще не был представлен официально. Судя по всему, нас ждет большой дисплей с очень узкими рамками не только по бокам и сверху, но и снизу. При этом в левом верхнем углу экрана можно заметить врезанную фронтальную камеру с двумя модулями. Клавиши включения и регулировки громкости по традиции располагаются на правой грани. Задняя панель выделяется вертикальной ориентированной квадрокамерой, разделенной на два блока, в котором крупный главный модуль отделен от трех вспомогательных. Также отметим сканер отпечатков пальцев в логотипе Motorola и 3,5 мм разъем для наушников.