Смартфон Motorola Moto S50 оценили в 310 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto S50, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MC2. Новинку также оснастили 6,36-дюймовым LTPO POLED-экраном с разрешением 2670:1272 точки, кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 19:9, пиковой яркостью 3000 кд/м² и подэкранным дактилоскопом, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик с углом обзора 123°) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), 12 ГБ оперативной и 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4310 мАч, поддержкой 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также портом USB Type-C. Смартфон оценен в 310 и 350 долларов соответственно.

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