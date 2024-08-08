Смартфон Motorola Moto S50 получит компактный экран

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробности и фотографии смартфона Motorola Moto S50, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,36-дюймового OLED-дисплея с глубиной цвета 10 бит и разрешением 2670:1200 пикселей, корпуса с размерами 154,1:71,2:8,1 мм, массой 172 грамма, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив), селфи-камеры разрешением 32 Мп и однокристальной системы с тактовой частотой 2,5 ГГц (вероятно, 4-нанометровая MediaTek Dimensity 7300), батареи ёмкостью 4400 мАч. На международный рынок смартфон выйдет под названием Motorola Edge 50 Neo.